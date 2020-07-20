Başakşehir'den elektrik kesintisi açıklaması - Son Dakika

Başakşehir'den elektrik kesintisi açıklaması

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: Stadyumumuzdaki aydınlatmalar UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygunluk verilen UEFA A kategorisindedir.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

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Stadyumumuzdaki aydınlatmalar UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygunluk verilen UEFA A kategorisindedir. Müsabaka günü enerji ihtiyacımız ise şehir şebekesi ve jeneratörün senkron çalışmasıyla sağlanmaktadır.


19.07.2020 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü – HES Kablo Kayserispor maçının öncesinde de her müsabaka öncesi yapılan rutin kontroller TFF temsilcileri ve teknik ekibimiz tarafından yapılmıştır. Saat 19: 45 itibarıyla da tüm jeneratörler sistemi beslemesi için devreye alınmıştır.


Maçın 65. dakikası oynanırken stadyumumuzdaki tüm enerji aniden kesilmiştir. Teknik ekiplerimiz arıza tespit ve giderilmesi için anında müdahale etmişlerdir. Enerji kesilmesinin sebebinin şebeke referansının bağlı olduğu klemensten kaynaklandığı görülmüştür. Bu durumda sistem kendini korumaya alarak hem jeneratör hem şebeke şalterlerini açmıştır. Maçın devam edebilmesi için şehir şebekesi sistem dışı bırakılmış ve tüm beslemenin jeneratör tarafından yapılması sağlanmıştır. Stadyum aydınlatmalarının metal ampul olması sebebiyle sönen ampullerin tekrardan tam kapasite çalışması 6 dk. yı bulmaktadır. Bu nedenle elektriklerin kesilmesi, ekiplerimiz tarafından müdahale edilmesi ve tam kapasiteye tekrardan ulaşması yaklaşık 16 dakika sürmüştür. Maçın tamamlanabilmesi için tüm teknik ekibimiz arızanın kaynaklandığı bölgede görev yapmaya devam etmişlerdir. Arızaya sebep olan klemense müdahale edilmeyip takip edilmiştir.


Ancak maçın 85. dakikasında ise klemensin kablolarının erimesi nedeniyle kısa devre oluşmuş ve alev almıştır. Sistem kendini tekrardan korumaya alıp sistem şalterini açarak enerjiyi tamamen kesmiştir. Klemenste yanan kablolara müdahale edilerek sistem devreye alınmıştır. Bu işlem ve aydınlatma ampullerinin tekrardan tam kapasiteye ulaşması 6 dakikayı bulmuştur. Arıza giderildikten sonra maçın kaldığı yerden devam ederek tamamlanması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.


Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:51 

Son Dakika Spor Başakşehir'den elektrik kesintisi açıklaması - Son Dakika Spor
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