Başakşehir'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)