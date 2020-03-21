Son Dakika › Spor › Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor
Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncularınızın ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını, tarama sonuçlarının da iyi sonuçlanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
Son Dakika Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı