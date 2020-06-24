Başakşehir'den Fernandao sürprizi! Fenerbahçe'nin ardından...

Transferde son dakika... Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Fernandao, Başakşehir'in radarına girdi.







A Spor'un iddiasına göre; Fernandao, Başakşehir'in yolunu turabilir.Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı. 2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in forvet hattında şu anda yabancı futbolculardan Enzo Crivelli, Fredrik Gulbrandsen, Demba Ba ve Robinho forma giyiyor.



İstanbul ekibi yeni sezon için Süper Lig tecrübesi de olan Fernandao'yu kadrosuna katmayı düşünüyor.



