Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den İlk Yarıda 2 Gol

Başakşehir'den İlk Yarıda 2 Gol

34 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Başakşehir'den İlk Yarıda 2 Gol, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 9. dakikada Mossoro'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Visca, ceza sahası içi sağından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında rakip ceza yayı üzerinden Josue'nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi sağ çaprazda yerden vuruşunda kaleci Mert, topu son anda ayaklarıyla kornere çeldi. 25. dakikada Akhisarspor'da Josue'nin rakip ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçerek kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 33. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 40. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Robinho'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

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Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx Akhisarspor: Fatih x, Vrsajevic x, Lopes x, Sissoko x, Güray x, Serginho xx, Rotman xx, Regattin xx, Josue xx, Manu x, Cikalleshi x Yedekler: Lukac, Bilal, Aykut, Barbosa, Onur, Bokila, Musa, Bora, Zeki, Kadir Teknik Direktör: Cihat Arslan Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xxx, Clichy xx, İrfan Can xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx, Arda xx, Robinho xxx Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Elia, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Jojic, Uğur, Gökhan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Epureanu (dk. 32), Robinho (dk. 40) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Mossoro (Medipol Başakşehir), Serginho, Rotman, Lopes (Akhisarspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Robinho, Başakşehir, Spor
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