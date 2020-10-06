Başakşehir'den kadroya 7 takviye - Son Dakika

Başakşehir'den kadroya 7 takviye

Medipol Başakşehir, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi.

Başakşehir'den kadroya 7 takviye, System.String[]

Medipol Başakşehir, 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, ayrıca geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak bulunan Azubuike ve Berkay Özcan'ın da bonservislerini aldı.

Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi dün gece yarısı sona erdi. Süper Lig'in son şampiyonu M.Başakşehir de hem lig hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna en iyi şekilde devam edebilmek için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

7 yeni futbolcu

Turuncu-lacivertliler, 4 Ağustos 2020'de başlayan transfer dönemi boyunca tam 7 yeni ismi renklerine bağladı. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Hasan Ali Kaldırım, Olympique Lyon'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael ve Al-Nasr'la mukavelesini fesheden Giuliano'yu bedelsiz olarak transfer etti. Bu oyuncuların yanı sıra Altınordu'nun genç yeteneği Ravil Tagir ve Monaco'dan Nacer Chadli de bonservis bedeli karşılığında takıma katıldı. Başakşehir, ayrıca Boli Bolingoli'yi Celtic'ten, Deniz Türüç'ü de Fenerbahçe'den kiraladı.

Berkay ve Azubuike'nin bonservisi alındı

Turuncu-lacivertli takım, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Azubuike ve Berkay Özcan'ın ise bonservislerini aldı. Medipol Başakşehir, Hamburg'dan kiralanan Berkay'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve 22 yaşındaki milli oyuncuyla 2023-2024 sezonuna kadar sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibi, Okechukwu Azubuike'yi de Mısır'ın Pyramids takımından 2022-2023'e kadrosuna kattı.

Önemli kayıplar yaşanmadı

Başakşehir, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki önemli isimleri de takımda tutmayı başardı. Özellikle transfer döneminin gözde isimleri arasında bulunan Visca ve İrfan Can Kahveci'nin en az ocak ayına kadar daha turuncu-lacivertli formayı giyecek olması Okan Buruk'un takımında büyük kan kayıplarının yaşanmasını da önledi.

M.Başakşehir'de sözleşmeleri biten Robinho, Gökhan İnler, Gael Clichy ve Eljero Elia ile ise yollar ayrıldı. - İSTANBUL

Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye
Başakşehir'den kadroya 7 takviye

Berkay Şahin, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'den kadroya 7 takviye - Son Dakika Spor

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