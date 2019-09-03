Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den Mossoro ve Napoleoni'ye teşekkür
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Başakşehir'den Mossoro ve Napoleoni'ye teşekkür

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni için teşekkür mesajı yayımladı.

Başakşehir'den Mossoro ve Napoleoni'ye teşekkür, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki futbolcunun da uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giydiği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Hem profesyonel kişilikleri hem de pozitif karakterleriyle örnek birer sporcu olan Mossoro ve Napoleoni'ye yapmış oldukları önemli katkılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Marcio Mossoro, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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