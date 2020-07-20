Başakşehir'den muhteşem geri dönüş ve şampiyonluk! İlk 8 resmi maçta... - Son Dakika

Başakşehir'den muhteşem geri dönüş ve şampiyonluk! İlk 8 resmi maçta...

Geçtiğimiz 3 yıl ligde ilk yarıları hep lider kapatan ve sezona iyi başlangıç yapan turuncu-lacivertliler, bu sezon başında önce Avrupa'da sonra da ligde üst üste yenilgiler aldı.

Geçtiğimiz 3 yıl ligde ilk yarıları hep lider kapatan ve sezona iyi başlangıç yapan turuncu-lacivertliler, bu sezon başında önce Avrupa'da sonra da ligde üst üste yenilgiler aldı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı ilk 8 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.


Bu maçlarda kalesinde 15 gol gören turuncu-lacivertliler, sadece 5 gol atabildi.


Medipol Başakşehir, sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos karşısında çıktı. İstanbul'da 1-0 mağlup olunan mücadelenin rövanşını da 2-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam etti. Okan Buruk'un ekibi Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Roma'ya 4-0 yenildi.


Süper Lig'deki ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan İstanbul ekibi, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti.


Medipol Başakşehir, şanssızlığını 3. haftada oynadığı Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında Edin Visca ile bulduğu golle kırdı ve deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


- İkinci yarıda, ilk yarıdan daha çok puan topladı


Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, ilk yarıda 33 puan toplarken, ikinci yarıda ise ligin bitimine 1 hafta kala 36 puanın sahibi oldu.


Süper Lig'de geçtiğimiz üç sezonun ilk yarılarını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezonun devre arasına, Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi. İstanbul ekibi, 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan topladı.


Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk ile bir değişime giden Medipol Başakşehir, ilk yarıda puan olarak da son 3 sezonun gerisinde kaldı. Turuncu-lacivertliler, 39, 36 ve 35 puan topladığı sezonların ardından bu sezon 33 puanda kaldı.


Bu sezonki ilk yarı performansıyla geçtiğimiz 3 yılın gerisinde kalan turuncu-lacivertliler, en çok puan topladığı ikinci yarı performansına ise çok yakın. Sezonun ikinci yarılarına bakıldığında 2015-2016'da 30, 2016-2017'de 34, 2017-2018'de 36 ve 2018-2019'da 32 toplayan Medipol Başakşehir, bitime 1 hafta kala 36 puanı hanesine yazdırdı. Turuncu-Lacivertli ekip, sezonun son maçında 1 puan daha alması halinde, tarihinin en iyi ikinci yarı performansına da ulaşmış olacak.


- 6 yıldır ilk 4'ün içinde


Medipol Başakşehir, son yıllardaki istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinden ayrılıp, 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adın aldığı dönemden sonra Süper Lig'e yeniden yükselen ve bu tarihten sonra hep üst sıraları zorlayan turuncu-lacivertliler, son 6 yılda sıralamada ilk 4'ün dışına hiç çıkmadı.


İstanbul ekibi, 2014-2015 sezonunu 59 puanla eski şampiyonlar Trabzonspor ve Bursaspor'un önünde 4. sırada tamamladı. Bir sezon sonra aynı puan ve sıralamayı alan Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonuyla birlikte zirveyi zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile çekişen turuncu-lacivertli ekip, kulüp puan rekorunu (73) da kırdığı sezonu, siyah-beyazlı ekibin 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.


Sonraki iki sezonda Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunu 72 puan ve averajla Fenerbahçe'nin ardında 3. olarak tamamladı. Turuncu-lacivertliler, geçen sezon ise 33. haftaya Galatasaray ile puan puana girse de rakibine yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı ve sezonu 67 puanla ikinci sırada bitirdi.


- Avrupa'da tarihi başarı


Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İtalya temsilcisi Roma, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ve Avusturya takımı Wolfsberger ile eşleşen turuncu-lacivertli ekip, 10 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi.


İstanbul ekibi, grubun son maçında Alman ekibini sahasında uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek adını son 32 turuna yazdırdı. Okan Buruk'un ekibi, bu turda da Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'u elemeyi başardı ve son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.


İlk maçta sahasında Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, 5 Ağustos'ta oynayacağı rövanşı da geçerek, Almanya'da oynanacak çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.


Başakşehir, Okan Buruk, İstanbul, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:36 

Son Dakika Spor Başakşehir'den muhteşem geri dönüş ve şampiyonluk! İlk 8 resmi maçta... - Son Dakika Spor
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