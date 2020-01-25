Başakşehir'den Okan Buruk'un Fırat Aydınus tepkisi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'den Okan Buruk'un Fırat Aydınus tepkisi! - Son Dakika Spor

Başakşehir'den Okan Buruk'un Fırat Aydınus tepkisi!

6 saat önce

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Başakşehir'den Okan Buruk'un Fırat Aydınus tepkisi!, System.String[]

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Fırat Aydınus'u eleştirdi.


İşte Okan Buruk'un açıklamaları;


Birçok oyuncum performansının altında oynadı. Biz daha çok topa dokunan bir takımız. 3. bölgede zaman zaman rakip topu bize verdi, onları bile doğru değerlendiremedik. Dhaa çok pozisyona girebilirdik. Basit bir gol yedik ve sonrasında rakip daha etkili oynadı. Hamlelerimiz oldu, maçı çeviremedik. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum"


"DEMBA BA'NIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"


"Bugünkü oyuna baktığımızda kendi performansımızın çok altındayız. 4-4-2'de son dönemde başarılıydık, bugün Demba Ba'nın olmaması, rakip sahaya daha çok hücumcuyla gitmeyi engelledi. Onun eksikliğini çok hissettik. Çok iyi oynamadık, Fenerbahçe daha istekliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"


"HAKEM FAULLERİ VERMEDİ"


Hakem Fırat Aydınus'un performansını değerlendiren antrenör, "Hakem de direkt etki etmedi ama özellikle faul kararlarını daha çok Fenerbahçe lehine kullandı. Mehmet Topal'ın ayağında bir çatlak var ve faul vermedi, bunu da aslında bekliyordum. Ama hak eden bir Fenerbahçe vardı.


Fırat Aydınus, Fenerbahçe, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:22 
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