Başakşehir'den Real Madrid'e transfer

Medipol Başakşehir alt yapısında top koşturan Deha Sarıahmet, İspanyol devi Real Madrid ile ön protokol imzaladı.

Başakşehir'in alt yapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet, Real Madrid yolcusu. Genç oyuncu, İspanyol deviyle ön protokol imzaladı. Daha önce Boluspor ve Gençlerbirliği alt yapılarında da oynayan Sarıahmet, orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor. U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol atan Deha, ağustos ayında Madrid ile profesyonel mukaveleyi imzalayacak. - İSTANBUL