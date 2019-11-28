Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den Romalı yöneticilere dostluk yemeği
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Başakşehir'den Romalı yöneticilere dostluk yemeği

6 saat önce

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler, Roma'nın yöneticileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Başakşehir'den Romalı yöneticilere dostluk yemeği, System.String[]

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler, Roma'nın yöneticileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.


Medipol Başakşehir yöneticileri, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında karşılaşacakları İtalyan ekibi Roma'nın yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı. Yemekte Başkan Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve Ömer Faruk Ayvacı ile CEO Mustafa Eröğüt yer aldı.


Yemek sonrası Göksel Gümüşdağ, Roma İkinci Başkanı Mauro Baldissoni'ye günün anısına hatıra plaketi verirken, Baldissoni de Gümüşdağ'a Roma logolu cam plaket hediye etti.


Öte yandan UEFA delegesine de günün anısına flama hediye edildi. - İSTANBUL

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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