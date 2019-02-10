Son Dakika Haberleri: Başakşehir'den Sert Açıklama

Başakşehir'den Sert Açıklama

1 saat önce

Başakşehir Kulübü hakemlerle ilgili açıklama yapıldı.

Başakşehir'den Sert Açıklama, System.String[]
Başakşehir Kulübü hakemlerle ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve birçok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Medipol Başakşehir Fk, Başakşehir, Güncel
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