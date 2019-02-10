Başakşehir'den Sert Açıklama
1 saat önce
Başakşehir Kulübü hakemlerle ilgili açıklama yapıldı.
Başakşehir
Kulübü hakemlerle ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü
hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve birçok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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