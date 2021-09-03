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Başakşehir'den su altında forma tanıtımı! - Son Dakika

Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!

03.09.2021 12:21

- Başakşehir'den su altında forma tanıtımı! Geçtiğimiz sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadele, yeşil alanları korumanın önemine dikkat çeken Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaları ile bu kez suya...

- Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!

İSTANBUL - Geçtiğimiz sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadele, yeşil alanları korumanın önemine dikkat çeken Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaları ile bu kez suya dikkat çekecek.

Medipol Başakşehir'in, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaların tanıtımı Ortaköy'de gerçekleşti. Alternatif formada 'su' etrafında önemli mesajlara yer verilirken, aynı zamanda su altında canlı yayınla yapılan ilk forma tanıtımı ile de dünyada bir ilke imza atıldı. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in dalışıyla görücüye çıkan formaların tanıtım etkinliğine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Şahika Ercümen: "Belki de bugün bir şeyin başlangıcı yapıldı"

Dalış öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, kendisi için böyle bir etkinlikte bulunmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Milli sporcu, "Önümüzdeki hafta önce Türkiye şampiyonası sonra dünya şampiyonamız var. Fakat bugün burada olma sebebim çok özel bir etkinlik olması. İlk defa bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok anlamlı. Ben de hem bir sporcu olarak hem de en büyük amacı suları korumak olan bir milli sporcu olarak böyle bir etkinliğin yüzü olmak benim için ayrı bir gurur. Birleşmiş Milletler'in 2030'a kadar küresel amaçlarına hizmet edecek bir sürü madde var ama böyle bir formanın tüm sezon boyunca böyle amaçlara dikkat çekmesi çok özel. Ben o yüzden bu farkındalığın altını çizmek isteyen kulübümüzü kutluyorum. Maçlar geliyor geçiyor, rakamlar unutuluyor ama böyle anlamlı ve çok uzun yıllar unutulmayacak ve belki de bugün bir şeyin başlangıcı yapıldı, tarih boyunca unutulmayacak belki. Çünkü şu an tüm dünyada sularımız tehlike altında. Türkiye de su olarak maalesef kıt bir ülke. Bunun sebebi genellikle doğal koşullar. O yüzden bir futbol kulübünün bunun altını çizmesi benim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ: "Kulübümüz bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak"

Kuraklığın arttığı bir dönemde suyun önemine dikkat çekmek istediklerini aktaran Başkan Göksel Gümüşdağ ise şu cümlelere yer verdi:

"Bugün bizim için çok farklı ve anlamlı. Milli sporcumuz, dünya rekorlarını sürekli tekrarlayan Şahika hanımı izleyince daha da büyük heyecan duyduk. Su altında gerçekleştirdiğimiz dünyada ilk forma tanıtımı. Geçen sene doğa temasıyla çıkmıştık ve üçüncü alternatif formamız yeşildi. Bu sene de temamız su. Dolayısıyla üçüncü formamız da suya dikkat çekmek. Dünyada suyun önemi gittikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı şu dönemde suyun önemine dikkat çekmek için böyle bir organizasyonu forma üzerinde detaylarıyla gerçekleştirdik. Geçen yıl yeşil formamızla Uluslararası Ekoturizm ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nde de finale geldik. Zannediyorum 7 Eylül'de de onu alacağız. Raporlara göre ülkemizin neredeyse yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı önlemenin en önemli yolu suyu israfı önlemektir. Kuraklık artarak devam ederse su kesintileri daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtına gibi olayların ana nedeni de kuraklık. Dolayısıyla bunu bugün küçük bir detayla herkesle paylaşmak istedik. Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 70'e yakın göl kurumuş. Kuruyan göllerin toplam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyük. Gümüşhane'de yer alan 12 bin yıllık Dipsiz Göl çöl oldu. Türkiye'nin iki büyük doğal tatlı su gölü Eğirdir Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkat çekmek için kulübümüz bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak."

Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!
Başakşehir'den su altında forma tanıtımı!

Göksel Gümüşdağ, Milli Sporcu, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'den su altında forma tanıtımı! - Son Dakika Spor


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