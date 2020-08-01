Başakşehir'den yerli stoper hamlesi! Boşa çıkan Oğuz Yılmaz...

Ligde şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Başakşehir, transferde düğmeye bastı.

Bir yandan Kopenhag maçını düşünen Turuncu-Lacivertliler, diğer taraftan özellikle yerli isimlere yöneliyor.

Savunmada yerli bir alternatifi bulunmayan Başakşehir, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Oğuz Yılmaz'ı gündemine aldı.

Denizlispor'da çok iyi sezon geçiren ve kontratı sona eren başarılı stoper, ligde 27 karşılaşmada görev aldı.

27 yaşındaki Oğuz'un en önemli avantajlarından biri bonservisinin elinde olması. (Fanatik)