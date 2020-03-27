Son Dakika › Güncel › Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika
Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Eski eşini sosyal medya kullandığı için vurmuş