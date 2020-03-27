Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)