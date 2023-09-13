RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Son Dakika

RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Son Güncelleme: 13.09.2023 20:26

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 30 yaşındaki başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Türüç'e kulüpteki başarılarının devamı dileğinde bulunuldu. Son zamanlarda Beşiktaş ile anılan futbolcunun sözleşmesi ise 2024'te sona erecekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 30 yaşındaki başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Son zamanlarda ismi Süper Lig devi Beşiktaş ile de anılan 30 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.

Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Deniz Türüç, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı - Son Dakika
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