RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 30 yaşındaki başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
Son zamanlarda ismi Süper Lig devi Beşiktaş ile de anılan 30 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.
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