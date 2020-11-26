Başakşehir, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
26.11.2020 15:47
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Ödemeler nasıl olacak? İstanbul'da okul servis ücretlerine düzenleme İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı