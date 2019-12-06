Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde Denizli'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Denizlispor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum
Arda Turan, Galatasaray'da oynamak için can atıyor! Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı! Babel ile Belhanda'nın kavga ettiği iddia edildi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:01:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]