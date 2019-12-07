Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğle saatlerinde Denizli'ye hareket edecek.

(Uygar Aydın/İHA)

Denizlispor, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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