Başakşehir, Devler Ligi'nde sahne alıyor - Son Dakika

Başakşehir, Devler Ligi'nde sahne alıyor

19.10.2020 10:47
Başakşehir, Devler Ligi'nde sahne alıyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, böylelikle tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında mücadele etmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına yarın Almanya deplasmanında çıkacak. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Red Bull Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Alman takımlarıyla üçüncü defa

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Leipzig sadece Beşiktaş ile karşılaştı

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

Liglerde Leipzig iyi durumda

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

Başakşehir'de 3 eksik

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Devler Ligi'nde sahne alıyor

Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi, Başakşehir, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Devler Ligi'nde sahne alıyor - Son Dakika Spor

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