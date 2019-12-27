Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika
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Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında galip gelerek devreye üç puanla girmek istiyor.

Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında galip gelerek devreye üç puanla girmek istiyor.

Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacak. Geride kalan 16 haftada turuncu-lacivertliler, 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 30 puanla ikinci sırada yer alırken, Paşa ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle hanesine yazdırdığı 15 puanla 14. basamakta bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAYBETMİYOR

Turuncu-lacivertli takım, Kasımpaşa ile evinde oynadığı son 5 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir, söz konusu mücadelelerde rakip ağlara 9 gol bırakırken, kalesinde de 6 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un takımı, Paşa'ya karşı sahasındaki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda almıştı.

SKRTEL VE ARDA YOK

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, Kasımpaşa'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 17.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Asım Yusuf Öz yapacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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