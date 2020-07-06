Başakşehir'e bir sayfiye alanı daha - Son Dakika

Başakşehir'e bir sayfiye alanı daha

Başakşehir Belediyesi, ilçenin her yanını yeşil alanlarla donatmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin her yanını yeşil alanlarla donatmaya devam ediyor. İbn Haldun Ünüversitesi'nin yeni kampüsünün çevresindeki 32 dönümlük Kayaşehir-Fenertepe Parkı ağaçlandırıldı.

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Başakşehir Belediyesi, gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için tüm gücüyle çalışıyor. İlçede yeni düzenlenen Kayaşehir- Fenertepe Parkı için ağaçlandırma çalışması yapıldı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 32 dönümlük alana sedir, köknar ve ladin gibi farklı cinslerde ağaçlar dikti. Park olarak düzenlenen alanda ayrıca 1 kilometrelik yürüyüş yolu yapıldı.


Vatandaşlara piknik alanı olacak


Yeni inşa edilen İbn Haldun Üniversitesi Kuzey Kampüs'ün çevresinde düzenlenen Kayaşehir-Fenertepe Parkı'na vatandaşlar için dinlenme ve piknik alanları yapıldı. 32 dönümlük parka ağaç dikiminin ardından 40 kamelya, 70 bank ve 20 çöp kutusu yerleştirilecek. Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ise parkın çevresindeki refüj, kaldırım ve yol asfaltlama işlemlerini gerçekleştirecek. Parkın aydınlatması ise güneş enerjili elektrik direkleriyle yapılacak. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının hızla sürdüğü Kayaşehir-Fenertepe Parkı'nın 15 Temmuz'da hizmete açılması planlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, İbn Haldun, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'e bir sayfiye alanı daha - Son Dakika
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