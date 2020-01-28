Başakşehir'e Bruno Fernandes müjdesi! Manchester United kesenin ağzını açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'e Bruno Fernandes müjdesi! Manchester United kesenin ağzını açtı - Son Dakika Spor

Başakşehir'e Bruno Fernandes müjdesi! Manchester United kesenin ağzını açtı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon'da hareketli saatler yaşanıyor.

Başakşehir'e Bruno Fernandes müjdesi! Manchester United kesenin ağzını açtı, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon'da hareketli saatler yaşanıyor.


Portekiz temsilcisinin en büyük hücum silahı olan Bruno Fernandes'in, Premier Lig devi Manchester United ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.


BBC'de yer alan habere göre; Manchester United, yıldız oyuncu için kulübü Sporting Lizbon'a 55 milyon avro bonservis bedeli ve 25 milyon avro bonus paketi teklif etti.


Portekiz ekibinin 80 milyon avroluk bu teklifi reddetmesinin mümkün olmadığı kaydedilirken, 25 yaşındaki futbolcunun da Manchester United'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.


GÖRÜŞMELER BİR SÜREDİR DEVAM EDİYORDU


Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü Londra'da biraraya geldiği öne sürülmüştü.


HOCASI SİNYALİ VERMİŞTİ


Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.


Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.


Bruno Fernandes, bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 5 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.


Manchester United, Sporting Lizbon, Bruno Fernandes, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:03 
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