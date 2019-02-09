Son Dakika Haberleri: Başakşehir'e Erzurum Çelmesi

Başakşehir'e Erzurum Çelmesi

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho'nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı. 11. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 25. dakikada Obertan'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert'i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti. 35. dakikada Obertan'ın pasında topu alan Eduok'un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 61. dakikada Visca'nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 74. dakikada Emrah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed'in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert'in müdahalesiyle kornere gitti.

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 23 x), İrfan Can xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro xx (Demba Ba dk. 64 x), Edin Visca xxx, Elia xx (Arda Turan dk. 81 ?), Robinho xxx Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Soner, Adebayor, Napoleoni Teknik Direktör: Abdullah Avcı BB Erzurumspor: Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xxx, Schwechlen xx, Taylan x (İbrahim dk. 46 x), Scuk xx, Eduok xx, Sunu x (Emrah dk. 64 xx), Obertan xxx, Opseth xx (Muhammed dk. 79 ?) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, Sefa, Tshabalala, Munsy Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Goller: Opseth (dk. 11 k.k.), Egemen (dk. 74) (BB Erzurumspor) Sarı kartlar: Epureanu, Emre, Attamah (Medipol Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Robinho, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor
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