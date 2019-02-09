Başakşehir'e Erzurum Çelmesi

Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor
ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho
'nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı. 6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı. 11. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 25. dakikada Obertan'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert'i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti. 35. dakikada Obertan'ın pasında topu alan Eduok'un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 61. dakikada Visca'nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 74. dakikada Emrah
'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed'in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert'in müdahalesiyle kornere gitti.
KÜNYE
Stat: 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 23 x), İrfan Can
xx, Emre Belözoğlu
xx, Mossoro xx (Demba Ba
dk. 64 x), Edin Visca
xxx, Elia xx (Arda Turan
dk. 81 ?), Robinho xxx Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı
, Gökhan İnler, Soner, Adebayor
, Napoleoni Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BB Erzurumspor: Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xxx, Schwechlen xx, Taylan x (İbrahim dk. 46 x), Scuk xx, Eduok xx, Sunu x (Emrah dk. 64 xx), Obertan xxx, Opseth xx (Muhammed dk. 79 ?) Yedekler: Hakan Canbazoğlu
, Hakan Arslan
, Kone, Sefa, Tshabalala
, Munsy Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Opseth (dk. 11 k.k.), Egemen (dk. 74) (BB Erzurumspor) Sarı kartlar: Epureanu, Emre, Attamah (Medipol Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)