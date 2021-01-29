Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk - Son Dakika

Medipol Başakşehir'e kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran, turuncu-lacivertlileri ilk kez Avrupa Ligi'nde gruptan çıkaran ve ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini tattıran Teknik Direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde yıllardır takımın başında bulunan Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'a gitmesinin ardından Başakşehir, 47 yaşındaki teknik adam Okan Buruk'u göreve getirdi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Buruk için düzenlenen imza törenindeki söylediği, 'Bu aileye 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu inşallah beraber sağlayacağız" sözleri de adeta sezon sonu için bir mesaj niteliğindeydi.

KULÜP TARİHİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Okan Buruk idaresindeki M.Başakşehir, aslında sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu süreçten sonra adeta yükseliş dönemine girdi. İstanbul temsilcisi, beşinci haftadan sonra kalan 29 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı. İstikrarlı grafiğini tüm sezon boyunca sürdüren Okan Buruk'lu Başakşehir, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan sonucu kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla çıkılan sezonda Okan Buruk ile şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu unvanının da sahibi oldu.

Ayrıca başarılı çalıştırıcı da lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına ismini yazdırmış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlangıcı 1959 yılı olarak kabul edilen Süper Lig'de şampiyonluk kazanmış 12. yerli teknik direktör olmayı da başarmıştı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan katılım hakkı elde etmiş ve tarihinde ilk kez bu deyimi yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, Devler Ligi'nde H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. İlk defa katılım gösterdiği bu turnuvada oynadığı cesur futbolla takdir toplayan Başakşehir, sahasında Manchester United'ı devirerek de dikkatleri üzerine çekti.

Okan Buruk'un takımı, grup maçlarını 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini böyle noktaladı.

AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Okan Buruk, takımdaki ilk senesinde ise Avrupa Ligi'nde turuncu-lacivertlileri ilk kez gruptan çıkararak yine önemli bir başarıya imza attı. İlk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkan turuncu-lacivertli ekip, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan bir üst tura yükselerek, adını son 32 turuna yazdırdı. Buruk yönetimindeki Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Son 16 turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde çıktığı 18 Avrupa kupası müsabakasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

-İHA-