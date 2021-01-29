Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk - Son Dakika

Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk

29.01.2021 15:17
Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk, System.String[]

Medipol Başakşehir'e kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran, turuncu-lacivertlileri ilk kez Avrupa Ligi'nde gruptan çıkaran ve ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini tattıran Teknik Direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Medipol Başakşehir'e kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran, turuncu-lacivertlileri ilk kez Avrupa Ligi'nde gruptan çıkaran ve ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini tattıran Teknik Direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesinde yıllardır takımın başında bulunan Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'a gitmesinin ardından Başakşehir, 47 yaşındaki teknik adam Okan Buruk'u göreve getirdi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, Buruk için düzenlenen imza törenindeki söylediği, 'Bu aileye 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu inşallah beraber sağlayacağız" sözleri de adeta sezon sonu için bir mesaj niteliğindeydi.

KULÜP TARİHİNİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Okan Buruk idaresindeki M.Başakşehir, aslında sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu süreçten sonra adeta yükseliş dönemine girdi. İstanbul temsilcisi, beşinci haftadan sonra kalan 29 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı. İstikrarlı grafiğini tüm sezon boyunca sürdüren Okan Buruk'lu Başakşehir, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan sonucu kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

'Yeni vizyon, aynı hedef' sloganıyla çıkılan sezonda Okan Buruk ile şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu unvanının da sahibi oldu.

Ayrıca başarılı çalıştırıcı da lig tarihinde hem futbolculuğu hem de teknik adamlığı döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu'nun arasına ismini yazdırmış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlangıcı 1959 yılı olarak kabul edilen Süper Lig'de şampiyonluk kazanmış 12. yerli teknik direktör olmayı da başarmıştı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan katılım hakkı elde etmiş ve tarihinde ilk kez bu deyimi yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, Devler Ligi'nde H Grubu'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşti. İlk defa katılım gösterdiği bu turnuvada oynadığı cesur futbolla takdir toplayan Başakşehir, sahasında Manchester United'ı devirerek de dikkatleri üzerine çekti.

Okan Buruk'un takımı, grup maçlarını 3 puanla sonuncu sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini böyle noktaladı.

AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI

Okan Buruk, takımdaki ilk senesinde ise Avrupa Ligi'nde turuncu-lacivertlileri ilk kez gruptan çıkararak yine önemli bir başarıya imza attı. İlk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkan turuncu-lacivertli ekip, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan bir üst tura yükselerek, adını son 32 turuna yazdırdı. Buruk yönetimindeki Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Son 16 turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde çıktığı 18 Avrupa kupası müsabakasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

-İHA-

Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Okan Buruk, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Atiba'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerdi Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık         
15:01
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz         
14:14
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı         
14:10
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor         
11:31
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 15:27:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'e 'ilk'leri yaşatan teknik direktör: Okan Buruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei