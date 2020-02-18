Başakşehir'e İngiliz hakem - Son Dakika
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Başakşehir'e İngiliz hakem

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Başakşehir'e İngiliz hakem, System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.

(İHA)

Başakşehir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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