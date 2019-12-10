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Başakşehir'e İspanyol hakem

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Başakşehir'e İspanyol hakem, System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. 12 Aralık Perşembe günü Borussia-Park'ta TSİ 23.00'de başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

(İHA)

Başakşehir, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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