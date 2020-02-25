Başakşehir'e İspanyol hakem - Son Dakika
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Başakşehir'e İspanyol hakem

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Başakşehir'e İspanyol hakem, System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, 27 Şubat Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devisve ve Roberto del Palomar yapacak. Jose Luis Munuera Montero'nun dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Alejandro Hernandez, AVAR'da da Inigo Prieto oturacak.


Turuncu-lacivertliler, turun ilk müsabakasında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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