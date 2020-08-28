Başakşehir'e yeni sezonda yerli forma!

Türkiye'nin yeni şampiyonu İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim resmi sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan "bilcee" oldu. Yeni sponsorluk anlaşması İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce'nin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021; 2021-2022 sezonlarında, aktif spor giyim markası bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği maç formaları ve spor kıyafetleri giyecek. Başakşehir ve bilcee iş birliğinin duyurulduğu, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Bil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce katıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sponsorluk anlaşmasına dair şunları söyledi;"Geçen sezon başında bir sloganla yola çıkmıştık, #YeniVizyonAynıHedef demiştik. Teknik direktörümüz Okan Buruk'la birlikte, yeni vizyonumuzla hedefimize ulaşarak tarihimizdeki ilk şampiyonluğumuzu yaşadık. Kuruluşumuzun 6. yılında Türk futbol tarihinin 6. şampiyonu olduk. Türkiye Ligi şampiyonu olmak bizim için hedeflerimizin başlangıcıydı. Ancak bizim daha büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var. Ülkemizin bayrağını en üst noktalarda dalgalandırmak, buna katkı vermek istiyoruz. İşte tam da bu noktada bilcee markasıyla yolumuz kesişti.bilcee markası, bu sezon ülkemizi büyük bir onur ve gururla temsil edeceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 'ilk yerli forma üretici firması' olacak. Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda Başakşehir Kulübü ile bilcee markasının iş birliği, milli değerlerimize verdiğimiz önemi tüm dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. Bugüne kadar formasını giydiğimiz tüm markalar bizim için kıymetliydi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ancak bilcee'nin "yerli ve milli" bir marka olması, bizim gibi vatansever insanları daha fazla mutlu ediyor.Bildiğiniz gibi geçen sezon ülke puanına en çok katkı veren kulüp olduk. Türk takımları Avrupa'da toplam 25 puan toplarken bunun %45'ini, yani 11 puanı Başakşehir Futbol Kulübü tek başına toplamıştır. Dilerim önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alan diğer Türk takımlarıyla birlikte bu puanı 35'e, hatta 45'e çıkartabiliriz. Aynı zamanda milli takıma en fazla futbolcu veren kulüp olmanın da gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları dikkate aldığımızda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün 'yerli ve milli'ye ne kadar önem verdiğinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. İşte bu noktada, çok doğru bir zamanda bilcee markasıyla iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ise şöyle konuştu;"bilcee markası olarak Türkiye'yi dünyada temsil etmeye çalışan kalite ve tasarımıyla öne çıkan bir spor markası olmak istiyoruz. Bu doğrultuda mağaza ve satış noktası ile beraber sponsorluk alanında da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'yle iş birliği yapıyoruz. Türkiye'nin yeni şampiyonunun yeni sponsoru olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve milli bir marka olarak Başakşehir'e hem Süper Lig'de; hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunda eşlik edecek olmanın sevinci içindeyiz. Yeni şampiyonun yeni forması tasarım departmanımız tarafından özel olarak tasarlandı ve sporcu dostu kumaşlarla özel olarak üretildi. Başakşehir Futbol Kulübü taraftarları tüm ürünleri Başakşehir Store ve bilcee.com üzerinden satın alarak takımına destek olabilecek."

Toplantıda, konuşmaların ardından, Başakşehirli Futbolcular Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Edin Vişça ve Alexandru Epureanu da podyuma çıkarak 2020-2021 sezonunun formalarını basına tanıttı.

Bil Group markası olan bilcee, Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarının yanı sıra İtalyan basketbol takımı Basket Torino'nun da forma ve spor giyim resmi sponsoru…

Bil Group Hakkında

Bil Group; tekstil sektöründe üretici kimliği ile başladığı faaliyetlerine turizm ve otelcilik sektörlerini de ekleyerek büyük çaplı bir şirketler grubu olarak ticari hayatına devam ediyor. Tekstil sektöründe aktif spor giyim alanında 23 yıllık deneyime sahip bilcee, kaliteli ürünleri, sporcu odaklı tasarımları ile sektörün önemli oyuncularından olmayı hedefliyor. bilcee, Anadolu Efes Basketbol Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Voleybol Takımlarının yanı sıra İtalya Basketbol Ligi takımlarından Basket Torino'nun da forma ve spor giyim resmi sponsoru… İstanbul, Milano ve Moskova'da bulunan merkez ofisleriyle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde hızla yaygınlaşan bilcee, 4 kıtada 38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İstanbul'da yer alan 10.000 m2 üretim tesisinde ayda 300 bin parça üretim yapan marka, 2017 yılı itibariyle Türkiye pazarında aktif olarak yer almaya başladı.Bilcee ürünleri www.bilcee.com ve Olivium AVM'de yer alan mağazasında satışa sunuluyor.