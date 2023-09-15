Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi - Son Dakika

Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi

Son Güncelleme: 15.09.2023 21:34

Başakşehir, Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu sezona kötü başlayan ve henüz puanla tanışamayan Başakşehir, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 27 maçta görev alırken söz konusu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist kaydeti.

Transferin son saatleri alev aldı! Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi - Son Dakika
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