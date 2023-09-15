Başakşehir, İngiliz ekibinin yıldızına da formayı giydirdi

Bu sezona kötü başlayan ve henüz puanla tanışamayan Başakşehir, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 27 maçta görev alırken söz konusu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist kaydeti.