Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı

Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı. Taraftalar, eski kaptanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.



Son 4 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu eski taraftarları unutmadı. Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribüne 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' pankartı açarken, Belözoğlu'nu ısınma sırasında da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL