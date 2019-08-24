Son Dakika Haberleri: Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı
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Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı

1 saat önce

Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı.

Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı, System.String[]

Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı. Taraftalar, eski kaptanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.


Son 4 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu eski taraftarları unutmadı. Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribüne 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' pankartı açarken, Belözoğlu'nu ısınma sırasında da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:33 Kaynak: İHA
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