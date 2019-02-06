Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Başakşehir, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınmayla başladı. İdman koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Geniş alan oyun ve çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Başakşehir, Spor
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