Başakşehir evinde 15 maçtır yenilmiyor

Sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler, bunun yanında bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım olarak da dikkat çekiyor.



Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.



Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. M.Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. - İSTANBUL