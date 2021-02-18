Başakşehir, evinde Trabzonspor'a 9 yıldır kaybetmiyor - Son Dakika

Başakşehir, evinde Trabzonspor'a 9 yıldır kaybetmiyor

18.02.2021 10:51
Başakşehir, evinde Trabzonspor'a 9 yıldır kaybetmiyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi. Bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden turuncu-lacivertliler, rakibine karşı sahasında son yenilgisini 2012'nin Ocak ayında 2-0'lık skorla aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde 7 maçtır galibiyete hasret olan ve düşme potasına giren turuncu-lacivertlileri, bordo-mavililer karşısındaki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadı. İstanbul temsilcisi, Karadeniz ekibini ağırladığı son 7 Süper Lig maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Başakşehir, Trabzon'a evinde son olarak İstanbul Büyükşehir Bld. ismiyle 2011-2012 sezonunda 7 Ocak 2012 tarihinde 2-0 kaybetmişti.

Süper Lig'de Fatih Terim Stadı'nda oynanan son 7 Başakşehir-Trabzonspor maçının sonuçları şöyle:

2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0

2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

2014-2015 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 1

2012-2013 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 1

2015-2016'DAN BERİ LİGDE HİÇ MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Başakşehir, Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan itibaren ise hem iç hem de dış sahada Trabzonspor'a yenilmedi. Ayrıca bordo-mavililerin bu dönemden beri ligde mağlup edemediği tek takım da M.Başakşehir. Oynanan 11 maçta turuncu-lacivertli ekip, 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Başakşehir'in attığı 17 gole, Trabzonspor da 8 golle karşılık verdi.

2015-2016/ 2020-2021 sezonları arasında Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar şu şekilde:

2020-2021 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 2

2019-2020 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

2019-2020 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2018-2019 Trabzonspor: 2 - Başakşehir: 4

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0

2017-2018 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 1

2017-2018 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

2016-2017 Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0

2016-2017 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

2015-2016 Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

2015-2016 Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, evinde Trabzonspor'a 9 yıldır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, evinde Trabzonspor'a 9 yıldır kaybetmiyor - Son Dakika Spor


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