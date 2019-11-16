Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Demba Ba ile geçti!
Son Dakika Spor Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Demba Ba ile geçti! - Son Dakika Spor

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Demba Ba ile geçti!

6 saat önce

Turuncu-lacivertli takım, milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Demba Ba ile geçti!, System.String[]

Turuncu-lacivertli takım, milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede Medipol Başakşehir'in gollerini 32 ve 78. dakikalarda Demba Ba kaydetti.


Fatih Karagümrük'ün ise tek golünü 24. dakikada Alagie Sosseh attı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38 
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