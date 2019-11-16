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Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Demba Ba ile geçti!
6 saat önce
Turuncu-lacivertli takım, milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli takım, milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede Medipol Başakşehir'in gollerini 32 ve 78. dakikalarda Demba Ba kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün ise tek golünü 24. dakikada Alagie Sosseh attı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38
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