Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler'de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir- Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
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21.8.2019 14:31:11. #1.11#
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