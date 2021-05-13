Başakşehir, Fernandes'e veda etti

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti.
Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'e veda etti. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
(İHA)
Kaynak: İHA
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