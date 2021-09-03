Üye Girişi
Başakşehir, forma tanıtımını su altında yaptı - Son Dakika

Başakşehir, forma tanıtımını su altında yaptı

03.09.2021 12:08
Başakşehir, forma tanıtımını su altında yaptı, System.String[]

Göksel Gümüşdağ: Suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedikŞahika Ercümen: Bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok çok anlamlıKaan ÜLKER / İSTANBUL,- Başakşehir Kulübü, dünyada bir ilke imza atarak alternatif formasını su altında tanıttı.

Göksel Gümüşdağ: Suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik

Şahika Ercümen: Bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok çok anlamlı

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- Başakşehir Kulübü, dünyada bir ilke imza atarak alternatif formasını su altında tanıttı.

Geçtiğimiz sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede yeşil alanları korumanın önemi ve orman yangınlarına dikkat çeken Medipol Başakşehir, bu sezon giyeceği turkuaz renkli alternatif formalarında da 'su' temasına dikkat çekti. İstanbul ekibi, dünyada ilk defa forma tanıtımını su altında yaptı. Doğal kaynak suyu Mila ve Bilcee'nin katkılarıyla Ortaköy Meydanı'nda gerçekleşen organizasyonda, su altındaki forma tanıtımını Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen gerçekleştirdi. Ercümen, İstanbul Boğazı'na dalışının ardından su altında formayla poz verdi. Gerçekleşen organizasyona, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman katıldı.

GÜMÜŞDAĞ: SUYUN ÖNEMİNE FORMA ÜZERİNDE DETAYLARIYLA DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Bugün burada yeni sezon formamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bugün bizim için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim için büyük bir gurur olan milli sporcumuz Şahika hanımı burada görünce, izleyince daha büyük heyecan duyduk. Şahika hanıma bize bu organizasyonda destek verdiği için teşekkür ediyorum. İlk kez bir su altında bir forma tanıtımı yapılıyor. Dünyada bunun bir örneği de olmamış. Geçen sezon doğa temasıyla yola çıkmıştık ve üçüncü alternatif formamız yeşildi. Bu sene de temamız su. Üçüncü formamızdaki amacımız da suya dikkati çekmek. Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artıyor. Kuraklığın hızla arttığı şu dönemde suyun önemine forma üzerinde detaylarıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl yeşil formamızla 'Uluslararası Ekoturizm' ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği'nde de finale kaldık. Sanırım 7 Eylül'de de onu olacağız. Raporlara göre ülkemizin neredeyse yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı engellemenin en önemli yolu suyun israfını önlemektir. Dolayısıyla artarak devam ederse su kesintilerini daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtına gibi olayların ana nedeni de kuraklık. Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 70'e yakın göl kurumuş. Daha net ifade etmem gerekirse; kuruyan göllerin toplam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyük. Çok tehlikeli bir şey. Türkiye'nin kuruyan göllerine, kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek için takımız bu sezon su temalı formasıyla sahada olacak" diye konuştu.ERCÜMEN: BİR FUTBOL KULÜBÜNÜN SUDAKİ YAŞAMA, SUYA DİKKAT ÇEKMESİ ÇOK ÇOK ANLAMLIDünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benim için bugün burada olmak çok önemli. Aslında dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Önce Türkiye Şampiyonası, ardından da dünya şampiyonamız var. Bugün buraya gelme sebebim çok özel bir etkinlik olması. Bir futbol kulübünün sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok çok anlamlı. Ben hem de bir sporcu olarak hem de en büyük amacı suları, sudaki canlıları, doğayı korumak olan milli sporcu olarak böyle bir etkinliğin yüzü olmak, böyle bir etkinlikte buluşmak benim için ayrı bir gurur. Böyle güzel bir formanın tüm sezon boyunca bu amaçlara dikkat çekmesi çok çok anlamlı."

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehir, forma tanıtımını su altında yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 12:14 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 12:03 Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Ağustos ayında fiyatı en fazla artan 11:48 Ağustos ayında fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı 11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı 11:11 Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
11:10 Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir         
12:17
"Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı         
12:04
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Asker kardeşten ablaya en güzel düğün hediyesi! Gönderdiği mesaj okunurken bayrağa sarılı halde salona girdi Asker kardeşten ablaya en güzel düğün hediyesi! Gönderdiği mesaj okunurken bayrağa sarılı halde salona girdi         
11:49
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti         
11:25
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:25:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, forma tanıtımını su altında yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement