Başakşehir futbolcusu Daniel Aleksic'ten flaş Galatasaray ve Falcao sözleri! - Son Dakika

Başakşehir futbolcusu Daniel Aleksic'ten flaş Galatasaray ve Falcao sözleri!

Sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan Daniel Aleksic, Sırbistan'da Mozzartsport'a konuştu ve Galatasaray göndermesinde bulundu.

Sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan Daniel Aleksic, Sırbistan'da Mozzartsport'a konuştu ve Galatasaray göndermesinde bulundu. Sezonu da değerlendiren Aleksic'in açıklamaları şu şekilde;

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Oturup düşünüyorum. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Duygularla doluyum ve nereden sözlerime başlayacağımı bilmiyorum. Bir yıl önce iyi organize olan bir kulübe Başakşehir'e geldim. Dünya futbolunda önemli yer edinmiş oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum. ve sonunda, kariyerimdeki ilk, kulübün için de tarihteki ilk şampiyonluğumuzu kazandık, katkıda bulundum. Artık biyografimde sonsuza dek bir kez şampiyon olduğum yazılacak. Kulübün tarihinde, Başakşehir'e ilk şampiyonluğu getiren oyuncular arasında benimde adım yer alacak. Bu benim için inanılmaz.


"BAŞKAN NASIL KUTLAMA YAPILACAĞINI GÖSTERECEK"


Stadyum'da sadece 300-400 kişi, kulüp çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri vardı. Biraz kutlama yaptık, sahada bayraklar vardı ve biraz video çektik. Şimdi son lig maçında Kasımpaşa ile karşılaşacağız ve asıl kutlamayı bu maçtan sonra yapacağız. Başkan iyi bir kutlama yapacak ve nasıl yapılacağını herkese gösterecek.


"GALATASARAY FALCAO'YU ALDI, NE İÇİN?"


İstikrarlı kulübün ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak en iyi organize kulüp olduğumuzu size söyleyebilirim. Her Euro'nun nere gittiğini biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de her büyük takımın parası var. Ama asıl fark onları nasıl harcadığıdır. Galatasaray'ı örnek olarak alalım: Geçen yaz 33-34 yaşındaki bir oyuncu olan Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve ona 7 milyon Euro ödedi. Ne için? Kolombiya'nın onuru olduğu için. Ama bu iyi bir iş örneği mi? Başakşehir'de böyle bir harcama yok ve bu yüzden ülkenin en iyi yönetilen kulübüyüz. Avrupa'da da kendimizi göstereceğiz. Şimdi dünyanın dört bir yanından büyük oyuncular buraya gelmek isteyecektir.


Sırbistan Karadağ, Galatasaray, Başakşehir, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:41 

Son Dakika Spor Başakşehir futbolcusu Daniel Aleksic'ten flaş Galatasaray ve Falcao sözleri! - Son Dakika Spor
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