Başakşehir, Galatasaray maçına hazır
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 pas idmanı yaptığı antrenman, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, hazırlıkların ardından tesislerde kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:10
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