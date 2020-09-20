Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı - Son Dakika

Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sakatlık şoku yaşadı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara geldi ve Martin Linnes oyuna dahil oldu.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:15

Son Dakika Spor Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı - Son Dakika Spor

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