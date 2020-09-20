Başakşehir-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, sakatlık şoku yaşadı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara geldi ve Martin Linnes oyuna dahil oldu.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.