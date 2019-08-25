Başakşehir galibiyetini getiren konuşma! Ersun Yanal...

Oyuncularıyla özel olarak ilgilenen ve onlara ne kadar inandığını gösteren Yanal'ın devre arası konuşması takımın ikinci yarıdaki motivasyonu oldu.



Devre arasında 1-0'ı kabul etmeyen tüm futbolcular ikinci yarıya 'bu maçın sonucu biz belirleyeceğiz' diyerek çıktılar.



Ersun Yanal devre arasında takıma yönelik yaptığı konuşmada, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde daha bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum." dedi.



Ersun Yanal devre arasında futbolcularına söylediği sözlerini maç sonu basın toplantısında da vurguladı ve 'sezon sonu son sözü biz söyleyeceğiz' dedi.



Takımın ortak görüşü de "Biz güçlü bir takımız. Herkes elinden gelenin en fazlasını yapacak. Taraftarımızın sonsuz desteği ile eşsiz bir sinerji ile başlayan bu sezonun büyüsünün bozulmasına izin vermeyeceğiz." oldu.



Futbolcular birbirlerine ve teknik direktör Ersun Yanal'a, en az 2 gol atma sözü vererek sahaya çıktılar.



Ersun hoca takımını soyunma odasının kapısından "Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın!" diyerek uğurladı.