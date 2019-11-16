Başakşehir geleceğin başarılı sporcularını arıyor

Hazırladığı veri bankası ile ilçedeki gençlerin spor yeteneklerini keşfedip, ilgili branşlara yönlendirmeyi hedefleyen Başakşehir Belediyesi, yeni bir projeye imza attı. Sporun T'si - Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Projesi kapsamında 6 bin 500 öğrenci yetenek taramasına girdi.

'Spor eğitmeni ve antrenörler eşliğinde performans ölçülüyor'

Proje kapsamında günde 200 öğrenci yetenek taramasından geçiriliyor. Elektronik ortamda kayıtları yapılan çocuklar, boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, denge, el kavrama kuvveti, koşu, çeviklik gibi 9 farklı parkurda performanslarını sergiliyor. Spor eğitmeni ve antrenörler eşliğinde yapılan taramada elde edilen ölçü ve veriler kategorize edilerek genç sporcular, bedensel özelliklerine göre daha başarılı olacakları branşlara yönlendiriliyor.

'5.sınıf öğrencisi uzun atlamada günün rekorunu kırdı'

2019 yılında ilçe sınırlarındaki ilk ve orta dereceli okullarda 6 bin 500 öğrencinin yetenek taramasının gerçekleştirildiğini ifade eden spor eğitmenleri, yetenek testini geçen öğrenci sayısının umut verici olduğunu belirtti. Başakşehir Belediyesi spor parklarında 1,5 yıldır spor eğitimi alan 5.sınıf öğrencisi Salih Gülen, "Uzun atlamada 1 metre 61 cm atlayarak günün rekorunu kırdım. Kendimi uzun atlamada geliştireceğim" dedi.

'Projenin asıl amacı çocuklara ileri düzeyde spor eğitimleri vermek'

Projenin son aşamasında çocuklara ileri düzeyde spor eğitimleri verilerek performans süreçleri başlatılıyor. Yıl sonuna kadar 14 bin gencin taramadan geçirilerek Türkiye'nin sporcu havuzuna katkı sağlanması hedefleniyor.