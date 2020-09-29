Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Terim Stadı 'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İkiye iki turnuvanın ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 4. haftasında evinde Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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