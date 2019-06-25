Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.

Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.

Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
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