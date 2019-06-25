Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:29 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, Salzburg
kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.
Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor
ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul
temsilcisi, Avusturya
'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı
Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı