Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.

Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı. Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul temsilcisi, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
adebayor, salzburg, başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Askerlik 6 aya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]