Başakşehir, Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Salzburg kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
, Salzburg
kulübünden transfer ettiği santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen resmi sözleşmeyi imzaladı. Gol yollarında Riad Bajic ve Adebayor
ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, santrfor bölgesine Norveçli takviyesi yaptı. İstanbul
temsilcisi, Avusturya
'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta forma giyip, 7 gol 7 de asistlik performans sergiledi.
(İHA)
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Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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