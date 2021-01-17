Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika

Başakşehir'de sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen kar dün etkisini göstermişti. İstanbul'un farklı noktalarında kar yağışının etkisini gösterdiği yerlerden birisi de Başakşehir oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Parklar ve caddeler beyaza bürünürken, kısıtlama nedeniyle sokaklarda kimsenin olmadığı görüldü.

-İHA-