Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika
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Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

13.03.2022 10:12

Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandıİSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından Başakşehir beyaza büründü.

İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı etkisini gösterdi kentin birçok noktası beyaza büründü. Başakşehir'de yağan kar karın ardından ilçe sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı. Yolların birçok noktada açık olduğu görüldü. Yağış sabah saatlerinde aralıklarla etkisini yeniden gösterirken parklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı
Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı
Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı
Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı

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İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı Yolda kalan araçlara vatandaş desteği Yolda kalan araçlara vatandaş desteği

Başakşehir, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir güne beyaz örtüyle uyandı - Son Dakika


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