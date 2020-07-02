Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferi için anlaştı! Sezon sonu... - Son Dakika

Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferi için anlaştı! Sezon sonu...

Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor'un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir'de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor'un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir'de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda kaçan kupayı bu sezon müzesine götürmek isteyen turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek senenin kadro planlaması konusunda yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin transferde öncelik verdiği mevki ise sol bek. Başakşehir, üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki Clichy'nin yerine arayışlarına başladı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı



Hasan Ali ile temas kuruldu


Turuncu-lacivertlilerin sol bek adaylarından biri Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar süre alamayan Hasan Ali için devreye giren M.Başakşehir, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı futbolcuyla da bir ön görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar, sezon sonunda tekrar masaya oturmak için anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezondan itibaren turuncu-lacivertli formayı giymeye yakın.


Hasan Ali, bu sezon sarı-lacivertlilerle ligde 13 maça çıkıp 1 asist yaptı.


Rybus ismi de gündemde


Başakşehir'de gündemdeki bir diğer isim ise Maciej Rybus. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, turuncu-lacivertlilerin sol bek için düşünüğü oyunculardan biri. M.Başakşehir, Rus ekibi ile 2019-2020 sezonunda toplamda 23 maça çıkıp 4 asist yapan Rybus'la da görüşme halinde.


Turuncu-lacivertliler, ligde kalan 5 maçlık periyodu da atlattıktan sonra transfer için son kararını verecek.


Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor, Başakşehir, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:02 

Son Dakika Spor Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferi için anlaştı! Sezon sonu... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım transferi için anlaştı! Sezon sonu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]