Başakşehir hastanesinde ilk organ nakli anneden 16 yaşındaki oğluna - Son Dakika

Başakşehir hastanesinde ilk organ nakli anneden 16 yaşındaki oğluna

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin organ nakli birimi hizmete girdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin organ nakli birimi hizmete girdi. Hastanede gerçekleşecek ilk organ nakli böbrek yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki çocuğa, annesinden olacak.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt


Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilerek hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde organ nakli birimi hizmete başladı. Organ nakli biriminin hizmete girmesi nedeniyle hastanede bir açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Organ ve Doku Nakli Kuzey Marmara Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlu hekimi Op.Dr. Gültekin Hoş ile alanında donanımlı doktorlar katıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen açılışın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ nakli birimindeki odaları tek tek inceleyerek bilgi aldı.


"Önümüzdeki hafta ilk vak'ayı alacağız"


Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memişoğlu, beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşlardan organ alma oranlarının yükseltmesi gerektiğini kaydetti.


Organ nakli biriminin ilk vak'alarının haftaya alınmaya başlayacağını söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde her türlü nakili yapabilir alt yapımız var. İnsan gücümüzü yavaş yavaş oluşturduk ve ruhsatlandırma süreci bitti. İnşallah önümüzdeki haftada ilk vak'ayı alacağız. Bu birimin ruhsatı alındığı için burada küçük bir açılış yaptık" diye konuştu.


"Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan da organ alma oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor"


Türkiye'nin geçmiş yıllara oranla organ naklinde gelişimini aktaran Memişoğlu, "Türkiye geçmiş 15-20 yıla göre nakilde çok iyi bir yere geldi. Hem özel hem üniversite hem de kamu hastaneleri insan gücü ve ekipman olarak yeterliler. Böbrek, karaciğer, akciğer, ince bağırsak, kalp gibi her türlü nakli yapabilir hale geldik. Biz şuan canlıdan nakil yapıyoruz. Bunu kadavratik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan da organ alma oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah bu farkındalık oluşur. Bir yerden organ çıktığı zaman Türkiye'nin herhangi bir noktasında vericisi varsa o organ uçakla ulaştırılıyor. 2000'li yıllarda sistemlerimiz çok yeterli değildi. Şu anda her türlü Network ile bir yerde aday varsa o adayı bulup temin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Günlük ziyaretçi sayısı 3 bin ile 4 bin arasında"


Başakşehir Çam ve Şakura Hastanesi'ne ilişkin bilgiler de veren Memişoğlu, "Hastaneye şuanda günlük 3 bin ile 4 bin arasında hasta başvuru yapıyor. 2 bine kadar ameliyat yapıldı. Günlük 20-30 civarında doğum yapılıyor. Bu hastane ilk etapta korona virüse hizmet etmiş olsa da şuanda tamamen temiz hastane ilan ettik" şeklinde konuştu.


İlk nakil anneden 16 yaşındaki oğluna


Öte yanandan hizmete giren organ nakli biriminde ilk nakli önümüzdeki hafta gerçekleşeceği kaydedildi. Böbrek nakli merkezi kurucu hekimi ve sorumlu cerrahı Doç. Dr. Melih Kar, ilk böbrek nakli vak'asını hazırladıklarını ve ilk böbrek naklinin anneden 16 yaşındaki böbrek yetmezliği olan oğluna yapılacağını söyledi. - İSTANBUL

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir hastanesinde ilk organ nakli anneden 16 yaşındaki oğluna - Son Dakika

Son Dakika

17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:32 Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:53 İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
17:42
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
17:22
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
17:13
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
16:56
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir hastanesinde ilk organ nakli anneden 16 yaşındaki oğluna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]